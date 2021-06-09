Muğla’nın imar sorununa çözüm

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Av. Sevin Çağlayan, Muğla'nın ilçelerinde yıllardır kronikleşen sorunların başında gelen imar sorununun 2012'de çıkartılan 6360 sayılı kanun ile aşılabileceğini söyledi.

Av. Çağlayan “Menteşe Belediyesince başlatılan, ‘İlçe belediyeleri, mahalleye dönüşen köylerde ticari amaç taşımayan yapılar için yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır' maddesi çok açık. Bu yasa işletilirse yıkımlara da çözüm gelir ve imarı beklemeye gerek kalmaz” dedi.

ÇAĞLAYAN 2012'DE ÇIKARTILAN YASAYA İŞARET ETTİ

Çağlayan, artan nüfusla birlikte imar sorununun giderek büyüdüğünü, bölgenin salgın döneminde özellikle gözde yerleşim alanı haline gelmesiyle birlikte kırsal alanda yaşayanlar için içinden çıkılmaz bir hale geldiğini söyledi.

Çağlayan, “Kırsal alanda yaşayanların kendi arazileri üzerine ev yaptırmak istediklerinde sürekli engellerle karşılaştı. Hatta vatandaşların kendi arazilerine yaptığı evler yıkıldı. Oysa 12 Kasım 2012'de kabul edilen 6360 sayılı kanun diyor ki; ‘İlçe belediyeleri, mahalleye dönüşen köylerde ticari amaç taşımayan yapılar için yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Bu projeler ilgili belediye tarafından başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir.' Bu şu anlama geliyor, ilçe belediyeleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi bu sorunun çözüm adresleri” diye konuştu.

7254 SAYILI KANUNDAKİ EK MADDE 3 DE DESTEKLİYOR

Çıkartılan bu yasaya rağmen bölgede yaşanan sorunlar için hiçbir adım atılmadığını, bunun ardından yeni bir yasal düzenlemeye gidildiğini de sözlerine ekleyen İYİ Parti GİK üyesi şunları söyledi:

“Geçen yıl 6 Ekim tarihinde kabul edilen 7254 sayılı kanundaki ‘Ek Madde 3' diyor ki; ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, ‘Kırsal mahalle' veya ‘Kırsal yerleşik alan' olarak kabul edilir. Buralar emlak vergisinden muaf tutulur ya da yüzde 50 indirim uygulanır, Bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50'sini, konutlar için yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenir.”

MUĞLA'DA ÖRNEK ÇALIŞMALAR VAR

Muğla'da bu konu gündeme yeterince taşınmadığını ancak örnek çalışmaların olduğunu da ifade eden Çağlayan, “Menteşe Belediyesi ve akabinde Ula Belediyesi de kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla kırsal mahallelerde ev yapmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan Tip Proje uygulamasına başladı. Dalaman Belediyesi de ilk adımları attı. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan ‘Başak Projesi- Başkent Ankara Köy Evleri Projesi'nin açıkladı. Nüfusu 5 binin altında olan 903 mahallede, belirlenen 11 tip evden birini yaptırmak isteyen vatandaşlardan zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için ücret alınmayacağını duyurdu” dedi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN PROJE HAZIRLAMASI GEREKİYOR

Çağlayan Ankara'da yapılan çalışmaların benzerinin Muğla'da da yapılabileceğine dikkat çekerek, “Bunun için önce Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir proje hazırlaması gerekiyor. Hemşerilerimiz, geliştirilecek tip projelerden birini seçecek, parsellerine ait aplikasyon krokileri ile önce ilçe belediyelerine başvuracak. İlçe belediyeleri hazırlayacakları imar çapı ve yol kotu belgeleri ile talepleri, Muğla Büyükşehir Belediyesine iletecek. Mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerini hazırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu belgeleri ilçe belediyelerine iletecek. İlçe belediyesi tarafından projelerin onaylanmasının ardından ‘Kırsal Yapı İzin Belgesi'ni alan vatandaşlar inşaata başlayacaklar” diye konuştu.

TEK TEK MAHALLE MUHTARLARINA KANUNU ANLATIYOR

Bu konuya ilişkin broşürler hazırlatan Sevin Çağlayan bir de çalışma başlatarak, Muğla'da kırsal alanda sorunlar yaşayanlar için mahalle muhtarlarını bilgilendirmeye başladı. Marmaris'te Bayır, Söğüt, Selimiye, Orhaniye, Hisarönü ve Turgut mahalleleri muhtarları ile buluşarak yasa hakkında bilgi verdi. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde de çeşitli mahalle muhtarlarına da bilgi paylaşımında bulunan Çağlayan'ın konuyla ilgili hazırlattığı broşürlere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

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