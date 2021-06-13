Mühürlenen lokalde kumar pahalıya patladı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İsmetpaşa Mahallesi’nde bir dernek lokalinin mühür fekki yapılarak tekrar faaliyette olduğu ihbarı üzerine polis tarafından baskın düzenlendi.

Polis baskınını haber alan şahısların bir kısmının merdiven boşluklarına ve koridorlara saklandığını gören ekipler, 11 şahsı yakaladı. Pandemi kurallarını ihlalden 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira idari para cezası kesilirken, haklarında adli işlem yapılacağı öğrenildi. Kapalı olması gereken ve mühür bozup faaliyetine devam eden dernek lokali ise tekrar mühürlendi. (İHA)