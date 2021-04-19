Murat Nehri’ne düştüğü iddia edilen 6 yaşındaki İpek’i arama çalışması başlatıldı

Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde bugün saat 14:00 sularında iddiaya göre Birsen-Murat Yıldız çiftinin 6 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki İpek Yıldız köyün yakınından geçen nehir kenarında oyun oynadığı sırada bilinmeyen sebeple suya düştü. Sudan çıkamayan kız çocuğu yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Haber verilmesi üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri köye sevk edilirken, Diyadin Kaymakamı Alper Balcı da arama çalışmalarına katıldı. Tüm ekiplerin arama çalışmaları için seferber edildiğini belirten Balcı, aralıksız bir şekilde İpek’i arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. DHA