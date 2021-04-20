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‘Muska’ dolandırıcılığı davası sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de, Z.Ç.'yi dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle bozuk olan arasını 'muska' yazarak düzeltme vaadiyle 500 TL dolandırdıkları suçlamasıyla yargılanan E.B., 1 yıl 10 ay, M.Y. ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Güncellenme: 15:02, 20/04/2021
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‘Muska’ dolandırıcılığı davası sanıklarına hapis cezası

Olay, 8 Eylül 2019’da meydana geldi. C.Ç. isimli kadın, aralarında geçimsizlik olduğunu belirttiği, dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle arasının düzelmesi için E.B. ve M.Y.’ye 500 TL karşılığında ‘muska’ yazdırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine E.B. ve M.Y., gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında ‘dini duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında karar verildi. E.B.’ye 1 yıl 10 ay, M.Y.’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.  (DHA)

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