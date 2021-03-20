Muş’ta terör operasyonu: 14 gözaltı

Muş Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muş merkez ve Varto’da yapılan operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütünün talimatları ile kurulan sözde köy komisyonu içerisinde faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto’da sözde özerlik/öz yönetim açıklamasına katılan, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesine katılan toplam 14 şahıs gözaltına alınmıştır.

* Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal (telefon, sim kart, flash bellek, dizüstü bilgisayarı vs.) 3 adet yivsiz av tüfeği ve bu silahlara ait 31 adet fişek ele geçirilmiştir. DHA