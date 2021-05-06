Muş’ta yapılan denetimlerde iki mandıra mühürlendi

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Varto’da çeşitli denetim faaliyetlerinde bulunuldu.

İlçenin Gımgım Mahallesinde yapılan denetimlerde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan peynir ve benzeri süt ürünleri üretilen, mandıra faaliyeti bulunan, aydınlatma ve havalandırması yetersiz, hijyen ve temizlik kurallarına uyulmayan 2 iş yeri tespit edilerek mühürlendi.

Ayrıca, denetimlerde iş yerindeki 5 işçiye maske takmadıkları gerekçesiyle kişi başı 900 TL olmak üzere toplam 4 bin 500 TL para cezası yazıldı. DHA