Mutasyonlu virüsün görüldüğü köyde süresiz karantina

Ermenek ilçesinde 318 nüfusa sahip Boyalık köyünde 8 kişide COVID-19 ve mutasyonlu virüse rastlanılması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından süresiz karantinaya alınmasına karar verdi.

Karantina bugün saat 08.00’den itibaren başladı. Jandarma tarafından da mahallenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu.

Vaka artışının nedeninin ise köyde yakın zamanda yapılan düğün merasiminin sebep olduğu iddia ediliyor.

Köyde 10 kişinin de corona virüsü hastalarıyla temaslı olduğu belirlendi. DHA