Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mutasyonlu virüsün görüldüğü köyde süresiz karantina

Karaman'nın Ermenek ilçesinde 318 nüfuslu Boyalık köyünde hem COVID-19 hem de mutasyonlu virüs görülmesi nedeniyle süresiz karantinaya alındı. Jandarma tarafından mahallenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. 8 vaka tespit edilen köyde, 10 kişinin de temaslı olduğu belirlendi.

Güncellenme: 16:59, 05/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Mutasyonlu virüsün görüldüğü köyde süresiz karantina

Ermenek ilçesinde 318 nüfusa sahip Boyalık köyünde 8 kişide COVID-19 ve mutasyonlu virüse rastlanılması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından süresiz karantinaya alınmasına karar verdi.

Karantina bugün saat 08.00’den itibaren başladı. Jandarma tarafından da mahallenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu.

Vaka artışının nedeninin ise köyde yakın zamanda yapılan düğün merasiminin sebep olduğu iddia ediliyor.

Köyde 10 kişinin de corona virüsü hastalarıyla temaslı olduğu belirlendi. DHA

İlginizi Çekebilir300 nüfuslu köy corona karantinasına alındı300 nüfuslu köy corona karantinasına alındı
Afyonkarahisar Corona düğün Karaman korona