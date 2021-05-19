Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mutfak tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Güncellenme: 22:26, 19/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Mutfak tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Hoca Şerif Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Güllüpaşa Sokaktaki bir evde mutfak tüpünden sıza gaz evdekilerin yemek yapmaya çalıştığı sırada patlamaya neden oldu.

6 KİŞİ YARALANDI

Patlamada ev savaş alanına dönerken içeride bulunan 6 kişi yaralandı. Patlama sesini duyup olay yerine giden vatandalar, evde yaşayan Mustafa A. (22), Fatma A. (16), Yüksel A. (9), Asaf A. (4), Esma A. (23) ve Yüksel A.'nın (57) yaralandığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirParfüm kutusu patladı, ortalık savaş alanına döndüParfüm kutusu patladı, ortalık savaş alanına döndüİlginizi ÇekebilirOksijen tüpü patladı, hasta taşıma görevlisi yaralandıOksijen tüpü patladı, hasta taşıma görevlisi yaralandı
bodrum Haber Muğla patlama Sağlık Samsun Şanlıurfa yangın