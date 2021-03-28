Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muz sarartma tesisinde yangın

Mersin'in Anamur ilçesindeki muz sarartma tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Güncellenme: 18:38, 28/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Muz sarartma tesisinde yangın

İlçeye bağlı Ören Mahallesindeki muz sarartma tesisinde henüz bilinmeye nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark eden iş yeri çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede iş yerini saran alevler nedeniyle yükselen yoğun duman, gökyüzünü kapladı. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, ilçenin yüksek rakımlı bölgelerindeki halk da yangını izledi. DHA

İlginizi ÇekebilirBaşkentteki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldıBaşkentteki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldıİlginizi ÇekebilirAlmanya'da Türk şirkete ait dev fabrikada yangınAlmanya'da Türk şirkete ait dev fabrikada yangın
Almanya Ankara CERN Mersin Sağlık Türkiye yangın