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Müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı

Malatya'da pompalı tüfekle evinin balkonuna çıkan şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerinin üzerine ateş açtı. Yaralananın olmadığı olayda şüpheli şahıs ikna çabaları neticesinde teslim oldu.

Güncellenme: 22:13, 22/05/2021
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Müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Caddesi üzeri Taç Sokak’ta bulunan bir apartmanın 2’inci katında ailesiyle birlikte yaşayan D.C.I. henüz bilinmeyen bir nedenle elinde pompalı tüfekle çıktığı evinin balkonunda bağırmaya başladı.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, daha önceden de benzer olaylara karıştığı belirlenen şahısla müzakereci ekipler diyalog kurmaya çalıştı.

D.C.I. bu esnada pencereden cadde üzerinde çevre güvenliği alan polis ekiplerinin üzerine doğru pompalı tüfekle tek el ateş açtı. Yaralananın olmadığı olayda yön tabelasına çok sayıda saçma isabet ederken, çelik yelek giyen ekiplerde teyakkuza geçti.

TESLİM OLDU

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Emniyet Müdür Yardımcısı ile Asayiş Şube Müdürü’nde katıldığı olayda bir süre sonra ekiplerin ikna çabalarına cevap veren şahıs teslim oldu.
Şahsın ikametinde arama yapan ekipler kısa dipçikli bir adet pompalı tüfek bulurken, D.C.I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İHA

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