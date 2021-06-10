Müzisyenler sahneyi sokağa taşımaya devam ediyor

Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak amacıyla ‘sahne sokakta' kampanyası başlatmış, uzun süredir işlerinden uzak kalan sahne emekçilerine sokakları sahneye dönüştürme çağrısı yapmıştı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi, “Salgın, kâr uğruna insan yaşamını hiçe saydığınız fabrikada yoksa, önlemleri yok sayarak emekçileri tıklım tıklım doldurduğunuz toplu taşıma araçlarında yoksa; ibadethanelerde, sefasını sürdüğünüz tekne turlarında bulaşmıyorsa virüs, fakat bu tabloda sahneler “bulaş mekanı” sayılıyorsa, sokağı sahneye dönüştürme zamanı gelmiştir. Tüm sanat emekçisi dostlarımızı kol kola girmeye ve sokakları sahneye dönüştürmeye davet ediyoruz” çağrısını sosyal medyadan paylaştıktan sonra birçok sanatçı sokaklara çıktı.

‘Sahne sokakta' kampanyasına son destek verenlerden biri de Ruhi Su Dostlar Korosu oldu. Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği’nin çatısı altında faaliyet gösteren Ruhi Su Dostlar Korosu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Yoğurtçu Parkı'nda sokağı sahneye çevirerek açık hava performansı sergiledi.

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