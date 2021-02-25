Naşa beldesi ikinci kez karantinaya alındı

Simav ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Naşa beldesinde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı.

5 Mart 2021 tarihine kadar sürecek karantina nedeniyle beldenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Belde, 15 Ekim 2020 tarihinde 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

ERBAA’DA DA BİR BELDE KARANTİNADA

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle Tokat’ın Erbaa ilçesinin merkezindeki Alacabal Mahallesi ile Tanoba beldesinde bu geceden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Erbaa Kaymakamlığından yapılan açıklamada “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 25.02.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Alacabal Mahallesi ile Tanoba beldesinde 26.02.2021 Cuma günü saat 00.01 itibariyle 10 gün süreyle karantina kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. DHA