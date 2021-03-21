NATO apronlu tek havalimanı kapatılmasın!

Türkiye ve Almanya'da Business VIP Jet hizmetleri veren deneyimli pilot ve havacılık uzmanı Rahmi Süren, Adana Şakirpaşa Havalimanı ile ilgili olarak uluslararası istatistik rakamlarını paylaştı.

Şakirpaşa Havalimanı'nın başta yerleşim merkezine yakınlık olmak üzere birçok alanda sadece Türkiye ve Avrupa'nın değil dünyanın en avantajlı ve lider konumdaki havalimanı olduğunu belirten Süren şöyle konuştu: 80 yıl önce yapılan; 61 yıldır da uluslararası uçuşlara açık olan Adana Şakirpaşa Havalimanı Türkiye'de içerisinde NATO apronu bulunan tek havalimanıdır. NATO havalimanı özelliği Şakirpaşa'ya ekstra uluslararası bir koruma güvenliği sağlarken aynı zamanda dünya genelindeki 41 bin 820 havalimanı içinde, sadece 80 metre ile şehir merkezine en yakın kategoride 61 yıldır tartışmasız birinci durumundadır. Böyle bir havalimanının kapatılması asla düşünülemez, kapatılması teklif dahi edilemez.

Adana'nın turizmine büyük zarar verecek

Süren Şakirpaşa Havalimanı'nın insanların evlerinden çıkıp yürüyerek gidebildikleri bir alan olduğunu söyledi. “İstanbul'da Fatih'in havalimanına uzaklığı 46 km, Taksim'in 42 km, Üsküdar'ın 51 km, Ankara Esenboğa'nın 28 km, Antalya'nın 13 km iken Şakirpaşa'nın yerleşim yerlerine uzaklığı 80 metre” dedi.

Şakirpaşa'nın uçuş güvenliği açısından da dünyada birinci olduğunu, tek bir gün bile uçuşa kapanmadığını vurguladı. Süren, Şakirpaşa'nın özelliklerini şöyle sıraladı: Burası Türkiye'de NATO arponu bulunan tek havalimanıdır, bu da ayrı bir güvenlik sağlamaktadır. Çünkü burada yapılacak bir saldırı direkt olarak NATO'ya yapılmış sayılacağından NATO kalkanı olduğunu söylemek gerekir. Böyle koşulları uygun olan bir havaalanı varken insanları 42 kilometre uzaklıkta alt yapı olanakları, çevresinde otogar, otobüs, metro, lokanta gibi donanımları olmayan uzak bir yere taşımanın mantığı yoktur. Yeni yapılacak Çukurova Havalimanı'nın daha büyük uçakların iniş-kalkışına izin vereceği söylentisi de doğru değil. Çünkü buraya Airbus A serileri, Airbus 747-400 F, Antonov An 124 gibi dev nakliye uçakları inebiliyor.”

TAKSİ SÜRESİ 2 DAKİKA

“Apron'dan pist başına kadar geçen taksi süresi İstanbul'da 30, Los Angeles'te 28, Tokyo'da 27, İzmir Adnan Menderes'te 18 dakika iken Şakirpaşa'da sadece 2 dakikadır. Yani motorlar çalıştıktan iki dakika sonra uçak havalanabilir. Bu da havacılık açısından çok önemlidir çünkü bir uçağın çalışır vaziyetteki bir saatlik maliyeti 5-6 bin dolardır. Şirketler, mümkün olduğu kadar motor çalıştıktan hemen sonra havalanmayı isterler. Ayrıca terminal içi check-in ve güvenlikten geçme, bording ve uçağa biniş süresi İstanbul'da 35, Los Angeles'te 34, Antalya'da 25 dakika iken Adana'da sadece 8 dakikadır.”

ATATÜRK DE AÇILMALI

“Bu aynı zamanda Adana'yı da büyük prestij kaybına uğratacak. Çünkü havaalanı taşınırsa artık dünyanın diğer havalimanlarında ve turizm destinasyonlarında Adana ismine rastlanmayacak. Yapılması gereken Adana'nın siyasi parti ayırt etmeden tüm milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum örgütleri toplanıp bunu bizzat Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a izah etmeleri gerekir. Öte yandan Atatürk Havalimanı'nın da kapatılması çok yanlış oldu. Yeni havalimanı yerine, İstanbul'un çeşitli bölgelerine yapılacak iç uçuş hizmetleri veren 4-5 havaalanı inşa edilmeliydi. Bu havaalanları bazı iç hatlar uçuşlarına hizmet vermeliydi. Böylece diğer havalimanlarının yükü azaltılırdı. Örneğin Londra'da böyle 5 tane havaalanı vardır. Kapatılan Atatürk Havalimanı'nın ise bir an önce açılması gerekir. Bu havalimanının kapalı durması akıl alır gibi değil.”