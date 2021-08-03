Nazilli’de fabrikada patlama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan selüloz fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi yaralandı.

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Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir selüloz fabrikasında saat 11.30 sıralarında ufak çaplı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Olayda hafif şekilde yaralanan 1 işçi ilk müdahalesinin ardından, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk belirlemelerde yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA