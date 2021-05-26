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‘Neden geç geldin?’ diye soran eşine yumruk atan kocaya para cezası

Kayseri'de, Neden geç geldin? diye soran eşi E.D.'ye (29), yumruk atıp kolundan yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ahmet D., (32), 3 bin TL cezaya çarptırıldı.

Güncellenme: 16:19, 26/05/2021
HaberlerGünün İçinden
‘Neden geç geldin?’ diye soran eşine yumruk atan kocaya para cezası

Melikgazi ilçesinde 2 Şubat günü E.D., geç saatte gelen eşi Ahmet D.ye neden geç kaldığını sorunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet D., E.D.’nin koluna yumruk attı. Kolu moraran E.D.nin şikayeti üzerine Ahmet D. hakkında ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı. Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada E.D. ile sanık Ahmet D. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını belirten E.D., “Eşim eve geç gelmişti. ‘Neden geç geldin?’ diye sorunca, ‘Erkek adama hesap sorulmaz’ dedi. Ardından kolumu morarttı. Şikayetçi değilim” diye konuştu.

Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ahmet D. ise, “En ufak bir temasım olmadı. Kesinlikle darbetmedim. Suçsuzum” dedi.

Hakim, sanık Ahmet D.’yi, ‘Basit yaralama’ suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. (DHA)

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