Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nesli tükenmek üzere! Zonguldak’ta görüldü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, nesli tehlike altında olan "Kafkas semenderi" görüntülendi.

Güncellenme: 23:05, 01/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Nesli tükenmek üzere! Zonguldak’ta görüldü

Doğal habitatları ılıman ormanlar ve akarsular olan Kafkas semenderi Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde görüldü.
Kafkas Semenderi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, geçtiğimiz yıllarda hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirledi.

Korumada öncelikli ve azalan popülasyon durumuna sahip türlerden olan Kafkas semenderinin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce “zarar görebilir” kategorisi altında gösteriliyor.

Gümeli Beldesi Kale Mahallesinde ormanlık alanda Kafkas semenderini gören Engin Bozkurt cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bozkurt, bu sürüngeni ilk kez gördüğünü söyledi.

Semenderin, deniz seviyesinden 1000-2500 metre yükseklikte uygun habitatlarda yayılış gösterdiği biliniyor. Doğa Koruma Yetkilileri tarafından, bu hayvanlara dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi isteniyor. İHA

İlginizi ÇekebilirNesli tehlike altındaydı, araç çarptı öldüNesli tehlike altındaydı, araç çarptı öldüİlginizi ÇekebilirNesli tükenme tehlikesinde, ölü bulunduNesli tükenme tehlikesinde, ölü bulundu
cep telefonu Dünya Hakkâri Kedi Muğla Türkiye Van Zonguldak