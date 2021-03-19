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Nevruz kutlaması yapan gruba ‘corona virüsü’ tutanağı

Tokat'ta nevruz kutlaması sırasında corona virüsü tedbirlerine uymayan gruba, polis ekipleri tutanak tuttu.

Güncellenme: 18:01, 19/03/2021
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Nevruz kutlaması yapan gruba ‘corona virüsü’ tutanağı

Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği hafta sonu kısıtlamasına denk gelen 21 Mart Nevruz Bayramı’nı binalarının önünde kutladı.

Sokak ortasına ateş yakan grup, etrafında halay çekti. Etkinliğe katılanlar daha sonra nevruz ateşinin üstünden atladı.

Kutlamalar sırasında gruptaki birkaç kişinin maske takmadığı görüldü. Gruptakiler basın açıklaması yaptığı sırada polis geldi.

Polis, dernek üyeleri hakkında corona virüsü tedbirlerine uymadıkları gerekçesi ile tutanak tutarken etkinlik de sonlandırıldı. DHA

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