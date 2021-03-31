Nevruzda terör örgütü elebaşının posterini açtığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart’ta Yenikapı’da düzenlenen nevruz etkinliğinde, yüzlerini kapatarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açtığı iddia edilen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 6 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürerken 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. DHA

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