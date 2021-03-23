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Niğde’de ahırda çıkan yangında 171 kuzu öldü

Niğde'de bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 171 kuzu ölürken sağlık ekipleri, kurtarılan bazı kuzulara oksijen vererek hayatta tutmaya çalıştı.

Güncellenme: 20:23, 23/03/2021
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Niğde’de ahırda çıkan yangında 171 kuzu öldü

Merkez ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi’nde Uğur Karakoç’a ait, içerisinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırının yandığını gören Karakoç’un ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Karakoç, alevlerin sardığı ahırdan çok sayıda hayvanını kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 171 kuzunun öldüğü belirlendi. Yangında kurtarılan bazı kuzulara ise sağlık ekipleri oksijen vererek, hayatta tutmaya çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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