Nisan ayında kar sürprizi

Gülnar&#8217;da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, alçak kesimlerde ise yağmur etkisini gösterdi.. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kar yağışı ara ara devam ediyor. DHA. . İlginizi ÇekebilirBakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden tarihe geçen ziyaret. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","pageIdentifier":6350048}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/nisan-ayinda-kar-surprizi-2-6350048');aip2('newsArticle', {"identifier":6350048,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/nisan-ayinda-kar-surprizi-2-6350048/","headline":"Nisan ayu0131nda kar su00fcrprizi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","keywords":"["G\\u00f6k\\u00e7eada","kar ya\\u011f\\u0131\\u015f\\u0131","Mersin","TSK","T\\u00fcrk Silahl\\u0131 Kuvvetleri","ya\\u011fmur"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/02/iecrop/kar-dha-11_16_9_1617375173.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-04-02 17:53:57","dateModified":"2021-04-02 17:53:57","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1018}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/nisan-ayinda-kar-surprizi-2-6350048/');