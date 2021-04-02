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Nisan ayında kar sürprizi

Mersin'in Gülnar ilçesinde ilkbaharın habercisi olan nisan ayında kar yağdı.

Güncellenme: 17:53, 02/04/2021
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Nisan ayında kar sürprizi

Gülnar’da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, alçak kesimlerde ise yağmur etkisini gösterdi.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kar yağışı ara ara devam ediyor. DHA

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