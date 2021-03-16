Nurdağı Belediye Başkanı coronaya yakalandı

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavak, tedavisine evde başlandığını belirtti.
Kavak, şu ifadeleri kullandı:
* Allah’a hamdolsun şu an iyi durumdayım. Tedavim doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır dualarınızı beklerim.
* Lütfen, ‘bana bir şey olmaz’ demeden, kontrollü normalleşme sizleri rehavete düşürmeden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin” dedi. DHA