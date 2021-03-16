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Nurdağı Belediye Başkanı coronaya yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Güncellenme: 20:42, 16/03/2021
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Nurdağı Belediye Başkanı coronaya yakalandı

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavak, tedavisine evde başlandığını belirtti.

Kavak, şu ifadeleri kullandı:

* Allah’a hamdolsun şu an iyi durumdayım. Tedavim doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır dualarınızı beklerim.

* Lütfen, ‘bana bir şey olmaz’ demeden, kontrollü normalleşme sizleri rehavete düşürmeden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin” dedi. DHA

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