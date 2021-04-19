Oğlu kazada yaralanan anne sağlık çalışanlarına böyle yalvardı

Kaza, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonundan çıkış yapmakta olan Metin Ü. idaresindeki Toyota marka otomobil ile 809. Sokak'tan Vatan Caddesi'ne çıkış yapan Şükrü Yasin U. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışma neticesinde yere yığılan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırırken, otomobil sürücüsü kaza anını anlattı.

GÖZÜ YAŞLI ANNE AMBULANSA BİNMEK İSTEDİ

Kazayı duyan Şükrü Yasin U.'nun annesi olay yerine gelerek oğlu ile birlikte ambulansa binmek istedi. Kimliği henüz öğrenilemeyen anne, “Ne olursunuz beni de alın ambulansa. O benim çocuğum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

BENZİNLİKTEN ÇIKARKEN KAZA YAPTI

Otomobil sürücüsü Metin Ü., “Akaryakıt istasyonundan mazot aldım. Yoluma devam ediyordum. Sol tarafımda motosiklet önüme çıktı. Kendisi yandan bana çarptı. Süratli değildim. Akaryakıt istasyonundan çıkıyordum, kaza yaptık. İnşallah arkadaşta da bir şey yoktur” dedi. (İHA)