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Oğlunu ehliyet sınavına götüren babaya ceza kesildi

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin durdurduğu otomobilde, izin belgesi bulunmayan, oğlu ve 2 arkadaşını ehliyet sınavına götürdüğünü söyleyen sürücü Bilgehan A.'ya para cezası kesildi. Bilgehan A.'nın oğlu ve arkadaşlarına ise ceza uygulanmadı.

Güncellenme: 16:09, 03/04/2021
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Oğlunu ehliyet sınavına götüren babaya ceza kesildi

Çorum’da polis ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü.

Çok yüksek riskli iller arasındaki kentte Gazi Caddesi’nde durdurulan araçların sürücü ve yolcularının seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

Polis ekipleri durdurduğu bir otomobilde Bilgehan A.nın oğlu ile 2 arkadaşını ehliyet sınavına götürdüğünü öğrendi.

Bilgehan A. polis ekiplerine “Çocukları sınava götürdüm, oradakiler izin belgesine gerek yok dedikleri için almadık. Yoksa izin belgesi alırdım” dedi.

Polis, izin belgesi bulunmayan Bilgehan A.’ya para cezası uyguladı. Oğlu ve 2 çocuğuna ise ceza kesilmedi.

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