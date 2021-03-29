Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu, eşi karara isyan etti

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde 2018 yılı şubat ayında meydana gelen olayda Hüseyin Ersezgin, eşi ve kızını eve bırakıp, oğlu Kuzey Efe ile birlikte arabayla dolaşmaya çıktı.

Baba Ersezgin, iddiaya göre arabada ağlayan oğlunu susturmak için ağzını eliyle kapatarak ölümüne neden oldu. Jandarma karakoluna giderek, suçunu itiraf eden Ersezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA İSTİNAFA GİTTİ

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, baba Hüseyin Ersezgin, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Baba Ersezgin’in avukatının istinafa başvuru üzerine dava, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde yeniden görüldü. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanığın suçu taksirle işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa bilinçli taksirle öldürmek suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınan Hüseyin Ersezgin tahliye edildi.

“TAHLİYE KARARINI TEMYİZ EDECEĞİZ”

Anne Melis Dilan Ersezgin, tahliye kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek “Benim acımı hiçbir karar dindiremeyecek. Olay olmasaydı, çocuğum şimdi yanımda olacaktı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Alınan tahliye kararını temyiz edeceğiz” dedi. DHA