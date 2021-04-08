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Emekli uzman çavuş, oğlunu işlettiği kebapçıda öldürdü 

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, emekli uzman çavuş Ümmet D., tartıştığı oğlu Yusuf D.'yi (27) işlettiği kebapçı dükkanında tabancayla vurarak, öldürdü. 

Güncellenme: 10:06, 08/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Emekli uzman çavuş, oğlunu işlettiği kebapçıda öldürdü 

Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Ümmet D. ile kebapçılık yapan oğlu Yusuf D. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kebapçıdaki tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Ümmet D., tabancayla oğluna ateş açtı. Yusuf D., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla dükkana gelen sağlık ekibi, Yusuf D.’yi ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yusuf D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası baba Ümmet D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.  (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:56,