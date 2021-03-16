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Öğrencide Afrika mutasyonu tespit edildi, okulda eğitime ara verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar köyü ortaokulunda biri Afrika mutasyonu olmak üzere iki öğrencinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine yüz yüze eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi.

Güncellenme: 19:20, 16/03/2021
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Öğrencide Afrika mutasyonu tespit edildi, okulda eğitime ara verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar köyünde taşımalı eğitim veren Kızılcapınar köyü ortaokulunda iki öğrencinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Öğrencilerden birinde Afrika mutasyonlu virüs tespit edildi. Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı, okuldaki yüz yüze eğitimin pazartesiye kadar durdurulmasına karar verdi.

Öğrencilere COVID-19 testi yapılırken, ailelere çocukların test sonuçları gelene kadar evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Köyde yaşayan vatandaşlar, çocukların evlerinde test sonuçlarını beklediklerini söyledi.

“PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ SIKINTI BAŞLADI”

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da durumun fark edilmesiyle birlikte tedbir amaçlı olarak okulun pazartesi gününe kadar kapatıldığını söyledi.

Çıkacak sonuçlara göre hareket edileceğini ifade eden Kaymakam Çorumluoğlu, “Okulun daha tedbirli olması amacıyla Pazartesi gününe kadar eğitim öğretime ara vermesi kararlaştırıldı. Herkes şu anda evlerinde. Pazartesi günkü sonuçlara göre de tetkiklere devam edilecek. Geçen hafta perşembe ve cuma günü sıkıntı başladı. Ardından böyle bir karar aldık” dedi. DHA

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Afrika Corona Cuma Pazartesi Perşembe TRABZON yüz yüze Zonguldak