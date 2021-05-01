Öğrencileri ile ders yaparken beyin kanaması geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan, özel bir kolejde ana sınıfı öğretmenliği yapan ve iki yıl önce evlendiği belirtilen 29 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Esra Karaman önceki gün öğrencileri ile birlikte online ders yaparken aniden fenalaştı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Karaman, öğrencilerine eğitim verirken evinde baygınlık geçirdi. Eşi Mert Karaman ve yakınlarının yardımı ile çağrılan bir ambulans ile özel hastaneye kaldırılan Karaman yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Karaman'ın yapılan kontrolünde beyin kanaması geçirdiği belirtilerek Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

36 SAAT HAYATA TUTUNABİLDİ

Yaklaşık 36 saattir tedavi altında bulunan Esra Karaman bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Karaman'ın ani ölümü öğrencileri ve ilçedeki eğitim camiası arasında büyük üzüntü yarattı. Karaman'ın cenazesinin yarın Aydın’ın Çine ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.