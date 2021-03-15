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Öğretmen boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı

Niğde'de okul öncesi öğretmeni S.Y. (47), boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı.

Güncellenme: 19:28, 15/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Öğretmen boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak’ta 1 çocuk annesi okul öncesi öğretmeni S.Y., boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek için buluştu.

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından S.Y., eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı. Eşi, marketin içinde S.Y.’ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan öğretmen S.Y., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, firari şüpheli eşi yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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