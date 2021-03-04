Öğretmende corona çıktı, okul 8 gün tatil edildi

Edinilen bilgiye göre, Yenigün köyü Ortaokulunda bir öğretmenin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan öğretmenle birlikte dört öğretmende de temas öyküsü olduğundan, corana virüsü salgınının kontrolü, öğretmen ve öğrencilerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince; Yenigün Ortaokulunda 4 Mart -12 Mart 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilerek, eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yolu ile devamına karar verildi. İHA

İlginizi Çekebilir Pozitif vakaların görüldüğü anaokulunda eğitime ara verildi