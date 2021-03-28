Oğuz Satıcı taburcu oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılın önemli bölümünü geçiren iş insanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önceki başkanlarından Oğuz Satıcı, 12 Mart tarihinde bulunduğu tatil sitesinde iş insanı Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasının viraja hızlı girmesi ile bulunduğu yerden düşerek kafasını yere çarpmış ve özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Satıcı bugün eski eşi Ala Sarsılmaz ve yakınları bile yaklaşık 10 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü özel hastaneden yürüyerek ayrıldı.

BİR SÜRE BODRUM'DA DİNLENECEK

10 yıl önce eşinden boşandığını ve iki kızı olduğunu belirten . Satıcı eski eşi Ala Sarsılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Oğuz Bey’in durumu çok iyi, çok şükür kısa zamanda beyin kanamasını durduruldu ve sağlığına kavuştu. Şu anda bir süre Bodrum'da tedavisi devam edecek, ardından doktorların önerisi üzerine İstanbul’da mı burada mı süreç izlenecek karar vereceğiz, şu anda durumu çok iyi” dedi.

“HAMDİ AKIN'A DAVA AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Sarsılmaz konuşmasının devamında ise “Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürecinde bizim Hamdi beye dava açma gibi bir durumumuz söz konusu değil, zaten adı üzerinde bu bir kaza, söylentiler doğru değil” diye konuştu.

Oğuz Satıcı hastaneden iki kızı ve eski eşi Ala Sarsılmaz ile birlikte yürüyerek ayrıldı.