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Okul dönüşü kaza: 8’i öğretmen 10 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde okul öğretmenlerini taşıyan servis aracına, arkadan kamyonet çarpması sonucu, 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 20:55, 17/06/2021
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Okul dönüşü kaza: 8’i öğretmen 10 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Mardin-Midyat kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Kırsal  Çavuşlu Mahallesi Yunus Emre Ortaokulu’nda görevli öğretmenleri taşıyan K.B. yönetimindeki 47 M 3109 plakalı servis minibüsüne, aynı istikamete giden ve plakası öğrenilemeyen M.N.A yönetimindeki kamyonet arkadan çarptı.

Kazada, 8’i öğretmen 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü M.N.A. ve servis sürücüsü K.B. ile M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B., O.A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. DHA

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