Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 3 genç, bir okulun demir parmaklıklarını keserek içeriye hırsızlığa girdi. Okulun müdürü, güvenlik kamerasından durumu fark etmesi üzerine olayı polise bildirdi. Hırsızlık Şube, Yüreğir Devriye Ekipleri ve Bekçiler okulun çevresini ablukaya alarak şüphelilere kaçacak yer bırakmadı.

Polis, okulun içinde yaptığı arama çalışmasında, saklanan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden birisi gazetecilerin neden içeri girdiniz sorusuna,” Beni gasp ettiler, bıçakla kovaladılar, ben girmedim” diyerek kendisini savundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. (İHA)