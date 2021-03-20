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Okulda üç öğretmenin testi pozitif çıkınca eğitime ara verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir okulda üç öğretmenin corona virüsü testlerinin pozitif çıkması sonucu eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 22:34, 20/03/2021
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Okulda üç öğretmenin testi pozitif çıkınca eğitime ara verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ndeki Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli 3 öğretmenin corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucunda yapılan testlerin ardından şu an için 3 öğretmenin evlerinde karantinaya alındıkları, tedavilerinin başladığı ve okulda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Okuldaki diğer öğretmenlerin de corona virüsü testinden geçirileceği ve ara verilen eğitime önümüzdeki Perşembe günü başlanacağı öğrenildi.

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