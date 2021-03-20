Okulda üç öğretmenin testi pozitif çıkınca eğitime ara verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ndeki Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli 3 öğretmenin corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucunda yapılan testlerin ardından şu an için 3 öğretmenin evlerinde karantinaya alındıkları, tedavilerinin başladığı ve okulda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Okuldaki diğer öğretmenlerin de corona virüsü testinden geçirileceği ve ara verilen eğitime önümüzdeki Perşembe günü başlanacağı öğrenildi.