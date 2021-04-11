Okulun bahçesinde silahlı saldırı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Rally Bodrum yarışlarının ödül töreni bu akşam saatlerinde Yakaköy Mahallesi’ndeki özel bir okulun bahçesinde yapıldı. Ödül törenin bitmesinin ardından yaklaşık 100 kişinin bulunduğu sırada otoparktan çıkmaya çalışan bir otomobile yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken olay anında büyük panik yaşandı.

Kullandığı 48 V 5133 plakalı otomobili ile okulun otoparkından çıkmaya çalışan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ve adı açıklanmayan kişi olay yerindeki ilk tedavisinin ardından ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 GÖZALTI

Olayın hemen ardından harekete geçen polis ekipleri yaptıkları operasyonlarla kısa sürede olayla ilgisi olduğu düşünülen 3'ü erkek 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yaralanan kişi ve gözaltına alınanların isimleri açıklanmadı. Olay yerinden kaçan ve plakaları tespit edilen iki aracın arandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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