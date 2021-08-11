Öldürdüğü arkadaşını önce hastaneye götürdü, sonra polise teslim oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan şirkette çalışan şahıs, bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını hastaneye götürdükten sonra polise teslim oldu.

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Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan bir şirkete çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada C.G. iş arkadaşı Mustafa Erdoğan'ı bıçakladı.

Zanlı C.G bıçakladığı arkadaşını aracına koyarak hastaneye götürdü, daha sonrada polise teslim oldu. Durumu ağır olan Mustafa Erdoğan tüm müdahlelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)