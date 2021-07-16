Öldürülen 17 yaşındaki İrem’in davası devam ediyor

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 5 aylık hamileyken öldürülen İrem B.’nin babası Kasım B. (49), annesi Saadet B. (55), ağabeyleri Mehmet Ali B. ve Vedat B. ile amcaları Veyis B. ve İbrahim B. katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer amca Mehmet B.’nin katılmadığı duruşmada, avukatlar ve tanıklar hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, öldürülen kadının eski dini nikahlı kocası M.B., İrem ile ilişkileri olduğunu, hamile olduğunu söyleyince de ailelerin kendilerini evlendirmeye karar verdiğini söyledi. İrem ile 2-3 ay evli kaldıktan sonra geçimsizlik nedeniyle ayrıldıklarını ifade eden M.B., “O ailesinin yanına ben de askere gittim. Bebeğin babası benim” dedi.

M.B, mahkeme başkanının, “Bebeğin babası sen değilsin, DNA testi yaptırdık. Madem babası sendin neden sahip çıkmadın? Bebeğin mezarı nerede biliyor musun” şeklindeki sorusuna, “Bu konuda bilgi sahibi değilim” diye yanıt verdi. Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Ekim tarihine erteledi.

7 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede, şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında ‘akrabaya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istenildi.

İddianamede, İrem B.’nin yaşadıkları köyde gençlerle görüştüğüne ilişkin dedikodular üzerine halasının oğlu M.B. ile nişanlandırıldığı, M.B.'nin nişanı bozmasıyla genç kızın hamile olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, ailenin oturduğu köydeki örf ve adetler gereğince ‘namuslarının lekelendiği ve dolayısıyla toplum içine çıkamaz hale geldikleri’ düşüncesiyle kızın ölmesi gerektiği kanaatine varılıp, bu şekilde karar aldıklarına yer verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İrem B., evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulunmuş, 5 aylık hamile genç kız, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Sezaryenle dünyaya gelen bebeği ise 3 ay sonra ölmüştü. Olayla ilgili ifadeleri alınan aile fertleri, genç kızın intihar ettiğini iddia etmiş, İrem B.'nin cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

İntihar ettiği ileri sürülen İrem B.’nin analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatılmış, olaydan sonra Şanlıurfa’ya gittikleri tespit edilen ve geçen yıl haziran ayında düzenlenen operasyonla yakalanan 7 akrabası tutuklanmıştı. (İHA)