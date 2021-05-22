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Öldürülen 3 çocuk annesinin eski eşi tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 çocuk annesi Birgül Kızıltepe (40), dün evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet şüphelisi olarak yakalanan boşandığı eşi Yıldıray Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncellenme: 21:30, 22/05/2021
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Öldürülen 3 çocuk annesinin eski eşi tutuklandı

Ayvalık ilçesine bağlı turistik Altınova Mahallesi belediye evlerinde meydana gelen olayda, bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Kızıltepe, dün sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu.

Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Kızıltepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ön incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Kızıltepe’nin cinayet zanlısı olarak boşandığı eşi Yıldıray Ç. aranmaya başladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Yıldıray Ç., ifade vermedi.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve çelişkili ifadeler veren Yıldıray Ç., sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yıldıray Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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