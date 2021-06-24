Ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan ‘tam fırtına’ 11 dakika sürmüş

Aydın’da dün saat 18.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgarın saat 19.15 sıralarında hızı 90 kilometreye kadar çıktı. Tam fırtınadan en çok etkilenen ilçeler Nazilli, Kuyucak, Köşk, Sultanhisar ve Buharkent oldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

11 dakika etkili olan fırtına nedeniyle Kuyucak ilçesi Menderes mevkiindeki sokak çeşmesinin tuğladan örülmüş olan duvarı yıkıldı. Bu sırada evinin yakınındaki çeşmeye su doldurmaya geldiği öğrenilen Fatma Ayaydın (78), yıkılan 2 metre yüksekliğindeki duvarın enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ayaydın’ın cenazesi, Kuyucak’ın kırsal Horsunlu Mahallesi Camisi’nde sabah kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

OTO GALERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Fırtına nedeniyle Nazilli ilçesi organize sanayi bölgesindeki Hüseyin Çamkır’a ait oto-galerisinin çatısı çöktü. Çatının altındaki 3 otomobil ile galerinin önünde bulunan bir kamyonette hasar meydana geldi.

Fırtınada, Nazilli, Kuyucak, Köşk, Sultanhisar ve Buharkent ilçerindeki onlarca ağaç kökünden sökülüp devrilirken, kimisinin de dalları kırıldı, bazı iş yerlerinin reklam tabelaları parçalanarak zarar gördü. Bu ilçelerde devrilen ağaçların kopardığı elektrik telleri nedeniyle yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşandı. Fırtınada, bazı ev ve iş yerlerinin çatıları da uçtu.

Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yola devrilen ağaçları, uçan çatıları ve yola savrulan reklam tabelalarını kaldırma çalışması başlattı.

Gece boyunca süren çalışmalar sabah saatlerinde gün ışığıyla birlikte devem etti. Devrilen ve dalları kırılan ağaçlar ile binaların uçan çatılarının tamamen kaldırılmasıyla kısmen kapalı olan cadde ve sokaklar tekrar trafiğe açılırken, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başlandı.

11 DAKİKA SÜRDÜ

Aydın Meteoroloji Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 19.15 sıralarında başlayan ve 11 dakika süren fırtınanın verdiği zarar sabah gün yüzüne çıktı. Sultanhisar’dan başlayan fırtına hızını artırarak Buharkent ilçesine kadar devam etti. DHA