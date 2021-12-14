Ölümler arttı polis harekete geçti

Sivas’ın Zara ilçesinde alkol kullanımı sonrasında yaşanan ölümlerin artması üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak alkol üretimi yapan 2 şahıs yakalandı.

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Sivas'ın Zara İlçesinde alkol kullanımı sonrasında şüpheli ölümlerin meydana gelmesi üzerine, Zara İlçe Emniyet Müdürlüğünce konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemeler neticesinde; 2 ayrı şahsın sahte alkol üreterek piyasaya sattığı tespit edilerek şahıslara ait 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 25,5 litre el yapımı rakı,19 litre el yapımı viski,1 adet cam şişe içerisinde yarım vaziyette viski, 5 litre bidon içerisinde etil alkol, 5 litre çok amaçlı temizleyici, çok sayıda alkol yapımında kullanılan boş bidon ve şişe, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı. (İHA)



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