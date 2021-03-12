Önce evleri sonra fırtınada inekleri telef oldu

Adana’da Kozan’da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Çamlarca Mahallesi’nde Saim ve Arife Nergiz çiftine ait ahırın çatısı uçtu. Kopan elektrik telleri de ahırın üzerine düştü. Tellerle temas eden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu.

Saim Nergiz, saat 04.30 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını, ahırı kontrol ettiklerinde ineklerinden 3ünün telef olduğunu gördüklerini söyledi.

Gözü yaşlı Arife Nergiz ise 23 Ağustos 2020’de çıkan orman yangınında evlerinin yandığını, şimdi ise 6 ineğinden 3’ünün telef olduğunu belirterek, “Evim yandığında içim bu kadar yanmamıştı” dedi.

İnekler, belediyeye ait iş makinesiyle bulundukları yerden kaldırılarak boş araziye gömüldü.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, fırtınanın zarar verdiği yerlerde incelemelerde bulundu.

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