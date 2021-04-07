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Önce kendi sonra kopan parmakları hastaneye gitti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir lastik kaplama tesisinde eli makineye sıkışan işçinin parmakları koptu. Hastaneye kaldırılan işçinin parmakları ekipler tarafından sıkıştığı yerden tek tek çıkartılarak hastaneye götürüldü.

Güncellenme: 15:24, 07/04/2021
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Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir lastik kaplama tesisinde çalışan Murat B. (37)'nin makineye sıkışan elinin parmakları koptu.

Olayı gören iş arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat B. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARMAKLARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Daha sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise Murat B.'nin makineye sıkışan parmaklarını çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Murat B.'nin parmakları sıkıştığı yerden tek tek çıkarıldı.

Daha sonra parmakları, sağlık ekipleri alarak ambulansla hastaneye götürdü. Daha sonra Murat B., parmakları ile birlikte ameliyata alınmak üzere Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Kocaeli Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:15:02,