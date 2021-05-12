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Önünde kuyruk oluşan tatlıcıya ceza

Eskişehir'de kilosu 18 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda baklava satan ve önünde uzun kuyrukların oluştuğu tatlıcıya polis ekiplerince corona tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 860 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca uzayan kuyrukta bekleyenlere polis, megafonla uyarı anonsları yaptı.

Güncellenme: 15:46, 12/05/2021
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Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesinde kilosu 18 ile 30 TL’den satılan baklavaları almak için tatlıcı önünde dün uzun kuyruklar oluşurken, yaklaşık 2 ton baklava 3 saatte tükendi. Ramazan Bayramı arifesinde bu sabah saatlerinden itibaren tatlıcı önünde uygun fiyatlı baklava almak isteyenler yine uzun kuyruklar oluşturdu.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerine coronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 860 lira idari para cezası uyguladı.  Cezanın  iş yerine, sosyal mesafesiz kuyruğa önlem almadığı gerekçesiyle verildiği öğrenildi. Polis ekipleri, sık sık  kuyrukta bekleyenlerin sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyması için megafonla uyarılarda bulundu. Polis uyarılarında, Değerli vatandaşlarımız, sıra beklerken lütfen, sosyal mesafe kuralına riayet edelim. Sağlığımız için lütfen sosyal mesafe kuralına uyalım dedi.  (DHA)

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Corona coronavirüs Emniyet Eskişehir Kırıkkale para Polis Ramazan şeker
Yayınlanma Tarihi:15:37,