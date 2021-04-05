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Operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Güncellenme: 22:03, 05/04/2021
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Operasyonda altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan bir ihbarın ardından Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan kitap, heykel ve çeşitli objeler ile piyasa değeri henüz belirlenemeyen altın işlemeli deri üzerine yazılmış Tevrat ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. İHA

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