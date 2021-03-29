Ordu’da sahile yakın ilçelerde vakalar artışta

Kentte son haftalarda düşüşe geçen corona virüsü vakalarında yeniden artış görülmeye başlandı. COVID-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, özellikle sahile yakın ilçelerde vakalarda artış yaşandığını söyledi. Artışla birlikte yeniden denetimlere ağırlık verildiğini kaydeden Vali Sonel, vatandaşları hastaneler konusunda uyardı.

Hastanelerin de büyük bulaş kaynağı olan yerlerden biri olduğuna vurgu yapan Vali Sonel, “Randevusu olan vatandaşlarımızın randevu aldıkları saatte hastanede bulunmaları, toplu alanlarda daha az zaman geçirmeleri, virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırma noktasında büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, hastane randevuları konusunda titiz davranmaları, bulundukları ortamlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka dikkat etmeleridir” diye konuştu.

“EL ELE VERİP BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ”

Alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması talimatını da veren Vali Sonel, şu ifadeleri kullandı:

* 19 ilçemizde sağlık çalışanlarımız, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kamu görevlilerimiz, sivil toplum kuruluş temsilcilerimiz, zabıtalarımız başta olmak üzere topyekun hep birlikte sahaya çıkacak, denetimlerimizi yoğun şekilde sürdüreceğiz.

* Birlik ve beraberlik içerisinde el ele verip, bu süreci birlikte aşacağız. Büyük çaba sarf eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. DHA