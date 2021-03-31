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Ördüğü duvarla birlikte 8 metreden yere çakıldı

Afyonkarahisar'da 3 katlı binanın çatı katında duvar ören işçi ördüğü duvar ile birlikte yaklaşık 8 metreden aşağı düştü.

Güncellenme: 17:03, 31/03/2021
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Ördüğü duvarla birlikte 8 metreden yere çakıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi İncili mahallesinde meydana gelen olayda, 3 katlı binanın çatı katı duvarını onaran Veli Erol isimli işçi duvar ördüğü esnada zeminde bastığı yer çöktü.

Erol, büyük bir gürültü ile çöken zeminle birlikte aşağı düşerken ördüğü duvar ise üzerine yıkıldı. Tuğlaların altında kalan Erol ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Erol hastaneye kaldırıldı. Talihsiz işçinin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Erol'un 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından adeta enkaz altından çıkarır gibi tuğlaların altından çıkarılması ise olayın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı.
(İHA)

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