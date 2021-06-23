Organize suç örgütüne operasyon: Silah ve uyuşturucu fışkırdı

Mersin il Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

“KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülen teknik takipli çalışmada suç örgütü faaliyetleri çerçevesinde yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik;

23.06.2021 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı planlı operasyon kapsamında 13 hedef şahsın hepsi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca hedef şahıslarla birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 3 şahıs daha gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada;

–4 adet tabanca,

–1 adet av tüfeği

–161 adet tabanca fişeği,

–5 adet av kartuşu

–19 gr esrar,

–24 adet kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu hap,

–1 adet kelepçe

–1 adet laptop

–24.000 TL para ele geçirildi.

Mersin Polis Teşkilatı halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız sürekli devam edecektir.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”