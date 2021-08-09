Orman Genel Müdürlüğü’nden Ormanspor ve iz ödenek açıklaması

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), genel müdürlüğün bütçesinden Ormanspor Kulübü'ne 40 milyon TL kaynak aktarıldığı iddiası ve helikopter alımı projesi için gösterilen bin TL ile ilgili açıklama yaptı.

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OGM, TBMM gündemine taşınan Ormanspor Kulübü’ne 40 milyon TL kaynak aktarıldığı iddiasına ilişkin açıklama yayımladı. 40 milyon TL rakamının gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, ormancılık faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak ve orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi, çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, çevre ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla kanun gereği birçok eğitim ve sosyal amaçlı faaliyet yürütmektedir.

* Başta orman yangınları olmak üzere, sporseverlere orman sevgisi ve çevre bilinci aşılamak için eğitim ve bilinçlendirici faaliyetlerde kullanılmak üzere, ilgili kanun gereği sadece basketbol değil farklı spor dallarında faaliyet gösteren Anadolu’nun farklı illerinde bulunan orman spor kulüplerine yardım sağlanmaktadır.

* 2021 yılında bugüne kadar toplam 15 milyon TL yardım yapılmıştır. Bunlardan Ankara’da faaliyet gösteren Ankara Orman ve Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin erkek ve kadın Basketbol Süper Ligi’nde faaliyet gösterdiği, transfer edilen oyuncuları kulübün kendi yönetimi ve teknik heyeti inisiyatifinde olduğu, Genel Müdürlüğümüz ile bir ilgisinin olmadığı dolayısıyla bu haberler ile ortaya atılan bilgiler gerçeklikten uzaktır.

İZ ÖDENEK AÇIKLAMASI

OGM, orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan kaynak üzerinden yapılan tartışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yazılı açıklamda, helikopter alımı için bin TL kaynak ayrıldığı iddiasına ilişkin, “Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programında helikopter alımı projesine gösterilen bin TL ‘iz ödenek’ olup muhasebesel bir terimdir. Projenin halen devam eden bir proje olduğunu göstermek amaçlıdır” denildi.

Orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldığı bildirilen açıklamada, “2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrılmış olup, yıl sonuna kadar harcama yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. DHA