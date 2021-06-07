Orman yangını 4 gündür söndürülemedi

Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçeleri arasında bulunan Görese Dağı'nda henüz nedeni belirlenemeyen yangın Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün ve belediye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yangının kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

“ŞU AN YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI”

Alanın büyük olmasından dolayı yangının başka yerlere yayıldığını belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Şu an yangın kontrol altına alınamadığı gibi devam ediyor. Şu ana Ayıboğazı denilen yerdeyiz oradaki devam eden yangın tehlike arz etmiyor ama yanıyor. Fakat Yoğunbilek ve Göztepe mezrasının bulunduğu yerde yangın içeriye doğru bayağı yayılmış. Biz şuan dağın yamacındaki ovaya doğru şerit açıyoruz ki oradaki ekinlere ve bahçelere zarar vermesin. Ama kırsal bir yer olduğu için ve güvenlik nedeniyle iç kısımlara giremiyoruz. İş makinaları paletli olduğu için ağır hareket ediyor. Dozerler şerit açtığımız yerin karşısındayım oradaki yangın tamamen söndürülmüş diğer ekiplerimizde müdahale ederek yangına müdahale edilmiş. Alan büyük olduğu için örtü yangınında iki köy arasındaki mesafe hemen hemen 4 kilometre ve bu mesafedeki yangın şuan söndürülmüş ancak bu defa başka alanlarda devam ediyor” ifadelerini kullandı.