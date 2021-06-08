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Orman yangını beşinci gününde kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçeleri arasındaki Görese Dağı'nda henüz nedeni belirlenemeyen yangının beşinci günde kontrol altına alındığını açıklandı.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 20:33, 08/06/2021
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Orman yangını beşinci gününde kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçeleri arasında bulunan Görese Dağı'nda henüz nedeni belirlenemeyen yangın Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün ve belediye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yangın kontrol altına alınamamıştı.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun çalışmalar sonuncunda orman yangınının kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

* Arıcak ilçesi Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında örtü yangını şeklinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmıştır. Yangın soğutma çalışmaları devam etmektedir.