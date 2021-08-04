Orman yangını bölgedeki yılkı atlarını da tehdit ediyor

Manavgat'ın kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam eden yangının, yapımı süren Antalya-Konya karayolu Demirkapı Tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerlediği bildirildi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sırtköy mevkiinde geçtiğimiz günlerde başlayan yangın, bugün itibariyle şiddetli rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle İbradı ilçesine bağlı Girendere Boğazı üstü Gölcük Yaylası mevkiine sıçradı.

Bölge, geyiklerin yavruladığı ve yılkı atlarının yoğunlukta olduğu yer olarak bilinirken, bölgenin yakınında yerleşim yerleri de bulunuyor. Tarihi düğmeli evlerin olduğu 780 nüfuslu, 330 konutlu Ormana köyüne karayoluyla yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki alanda yüksek kesimlerde birçok noktada başlayan yangın, söndürme ekipleri ve bölge halkının mücadelesiyle birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgedeki alevlerin kızılçamların yoğunlukta olduğu Katrancı ve Ormana bölgelerine yaklaşmasından endişe ediliyor.

Yangının şu anda Eynif Ovası’na kadar geldiğini anlatan Ormana Mahallesi Muhtarı Fikret Canbaş, “Manavgat'ın Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahalleleri İbradı ilçesi sınırları içerisindedir. Yılkı atları ile de ünlü Eynif Ovası sınır bölgesidir. Günlerdir Ormana halkımız canla başla yangınla mücadele ediyor. Şu anda alevler Ormana'nın Badınoluğu, Girendere, Eynif Ovası, Gölcük ve Katırancı mevkiine kadar ulaştı. Devletimizin tüm birimleri canla başla mücadele ediyorlar” dedi.

90 bin dönümlük Eynif Ovası’nda, Toroslar'ın efsanesi yılkı atları sürüler halinde burada yaşıyor. Yılkı atlarının sayısının sadece o bölgede bin civarında olduğu biliniyor.